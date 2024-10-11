إصابة فلسطيني برصاص مستوطن قرب رام الله

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أصيب شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي بقرية برقا شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين ومستوطنين اقتحموا القريبة.
محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أصيب شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي بقرية برقا شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين ومستوطنين اقتحموا القريبة.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام