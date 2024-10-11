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إصابة فلسطيني برصاص مستوطن قرب رام الله

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أصيب شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي بقرية برقا شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين ومستوطنين اقتحموا القريبة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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