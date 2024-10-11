الداخلية تطلق قوافل إلكترونية لتقديم خدمات الأحوال المدنية والمرور بالمحافظات-(فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن مشاركتها في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" من خلال إطلاق مجموعة من القوافل المتنقلة الخاصة بخدمات المرور والأحوال المدنية. هذه القوافل مزودة بوحدات إلكترونية متطورة تقدم كافة الخدمات الجماهيرية للمواطنين، حيث تجوب مختلف محافظات الجمهورية.

تمكن المواطنون من الحصول على الخدمات بكل سهولة ويسر، دون التقيد بمكان إقامتهم، مما لاقى استحسانًا كبيرًا منهم. وقد عبّر المواطنون عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية ووزارة الداخلية على جودة الخدمات المقدمة، التي تم تقديمها بصورة مهنية تساهم في تطوير الإنسان المصري.

وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذه المبادرة إلى تسهيل تقديم الخدمات الجماهيرية، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين. وتأتي هذه الجهود في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تهدف إلى تنمية المواطن المصري، عبر التنسيق بين جميع أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق أهدافها.