الإسكان: الانتهاء من 275 مشروعا للمياه والصرف بحلول يونيو 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الأسبوعي لمتابعة مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم استعراض موقف المشروعات المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية شهر يونيو المقبل (نهاية العام المالى الحالى 2024/2025)، من خلال جهات قطاع المرافق التابعة للوزارة، وكذا متابعة موقف تنفيذ التكليفات الصادرة عن الاجتماع السابق.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير المشروعات المقرر الانتهاء منها يونيو المقبل، والتى تنفذها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية، وتشمل 57 مشروعًا بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، و76 مشروعًا يجرى تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، إضافة إلى 40 مشروعًا يجرى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للشركة.

كما استعرض وزير الإسكان، مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، المقرر الانتهاء منها يونيو المقبل، وتشمل، 14 مشروعاً لمياه الشرب، بإجمالى طاقة 250 ألف م3 يومياً، و12 مشروعاً لصرف صحى المدن، بإجمالى طاقة 73 ألف م3 يومياً، إضافة إلى 25 مشروعاً لصرف صحى المناطق الريفية.

وتابع المهندس شريف الشربيني، مشروعات الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، المقرر الانتهاء منها يونيو المقبل، وتشمل، 51 مشروعاً للمياه والصرف، موزعة كالتالى، 10 مشروعات لمياه الشرب، بطاقة 700 ألف م3 يومياً، وتخدم أكثر من 3.5 مليون نسمة، و11 مشروعاً لصرف صحى المدن، بطاقة 103 آلاف م3 يومياً، وتخدم 188 ألف نسمة، و30 مشروعاً لصرف صحى المناطق الريفية، بطاقة 52 ألف م3 يومياً، وتخدم 250 ألف نسمة، موضحاً أنه جار التسليم الابتدائي لـ40 مشروعاً و6 محطات معالجة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما تابع الوزير، موقف منظومة مياه الشرب بمدينتي العبور، والقاهرة الجديدة، وموقف تنفيذ الإجراءات التصحيحية طبقاً تقارير الزيارات الميدانية لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، مؤكداً ضرورة الالتزام بالمعايير القياسية للتشغيل والصيانة لتقديم الخدمة بأعلى جودة، والحفاظ على المحطات فى أفضل حالة.

واستمع وزير الإسكان لنتائج التقرير الذي أعده جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بناءً على المراجعات الميدانية لفريق عمل الجهاز لمنظومة مياه الشرب بمحافظة أسوان، حيث قام الفريق بالمرور على جميع مآخذ محطات مياه الشرب التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، للتأكد من الالتزام بتعليمات التشغيل والصيانة، والتأكد من جودة المياه المنتجة، وإجراء التحاليل للعينات من جميع محطات مياه الشرب ومنازل المستهلكين للتأكد من جودة المياه، والتوجيه بالإجراءات التصحيحية المطلوبة لاستمرار تقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة

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