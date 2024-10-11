جثة في التوكتوك.. ملثمون يقتلون مهندس إلكترونيات بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى مهندس إلكترونيات، مصرعه بعد أن أطلق عليه مجهولون طلقات نارية من سلاح ناري إثر عودته من عمله خلال استقلاله مركبة بخارية "توكتوك" وفروا هاربين بناحية مدخل قرية الحوه التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ تلقى إخطارًا من اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي مركز شرطة بيلا إشارة من نقطة شرطة مستشفى بيلا المركزي بوصول المدعو "أحمد.ج.ع"، في العقد الثالث من العمر، ويقيم بقرية كوم شيخ العرب التابعة لمركز بيلا جثة هامدة وبه طلق ناري.

انتقل ضباط المركز إلى مستشفى بيلا المركزي للوقوف على حقيقة الواقعة وبسؤال المدعو "محمد.أ"، سائق توك توك، أفاد أنه خلال قيادته للمركبة البخارية مستقلا فيها المجني عليه مهندس الكترونيات خلال عودتهم لمحل إقامتهم عقب الانتهاء من عمله بتركيب كاميرات في إحدى المزارع.

وأوضح سائق التوكتوك أنه والمجني عليه فوجئ كلاهما ببعض الأشخاص الملثمين يعترضونهما حاملين سلاح ناري "فرد خرطوش" بغرض سرقتهما وبمحاولة المجني عليه مقاومتهم أطلقوا عليه أعيرة نارية وفروا هاربين.

وبالعرض على اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن أمر بتشكيل فريق بحث جنائي ضم ضباط فرع البحث الجنائي بالحامول، وضباط مباحث قسم ومركز شرطة بيلا، لضبط المتهمين.

جرى إيداع جثة المجني عليه بمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، والتصريح بالدفن عقب إجراء عملية التشريح، وانتداب أحد خبراء الأدلة الجنائية لعرض فراغات الطلقات النارية التي عُثر عليها بموقع الحادث عليه.