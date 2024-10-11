حماس: الاغتيالات لن تُثني من عزم المقاومة في الضفة

ياسر رشاد - القاهرة - قال القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، إن استمرار عدوان الاحتلال الغاشم على محافظات الضفة الغربية، وما شهدناه من قصف جوي لعدد من المقاومين في مخيم نور شمس بطولكرم، لن يفلح في كسر إرادة شعبنا وعزم مقاومتنا الممتدة والمتصاعدة.

ونعى مرداوي، اليوم الجمعة، شهيدي مخيم نور شمس، اللذين ارتقيا بقصف الاحتلال، مؤكدًا أن جرائم الاحتلال ستشعل الأرض لهيبًا تحت أقدام جيشه المذعور.

وشدد مرداوي على أن المقاومة ستبقى على عهد الشهداء، وأن دماءهم نور لمن خلفهم من الثوار والأحرار، الذين سيسيرون على دربهم ويحملون السلاح من بعدهم.

وأضاف، إننا أمام تصعيد الاحتلال لعدوانه على محافظات الضفة الغربية، لنؤكد أن الاحتلال أمام مزيد من الخيبات، فالضفة وكل الساحات المنخرطة في معركة طوفان الأقصى، ستواصل ضرباتها النوعية التي ستهز كيان الاحتلال وتُفشل مخططاته العدوانية.

ودعا مرداوي أبناء فلسطين في الضفة الغربية لمزيد من الوحدة والتلاحم تحت خيار المقاومة، وتكثيف الزخم الجماهيري والمواجهة الميدانية مع الاحتلال ومستوطنيه.