بوتين يصل إلى غرفة التجارة والصناعة في تركمانستان لحضور منتدى دولي

ياسر رشاد - القاهرة - وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى غرفة التجارة والصناعة في تركمانستان للمشاركة في المنتدى الدولي "الترابط بين العصور والحضارات - أساس السلام والتنمية" المخصص للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 300 لميلاد الشاعر والمفكر التركماني مختومكولي فراغي.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، وصل رئيس روسيا إلى مكان الحفل، وكان في استقباله نظيره التركماني سردار بيردي محمدوف، وتبادل الزعيمان التحية والتقاط الصور معًا.

وأظهر مقطع فيديو نشره الكرملين، صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر، وصول بوتين إلى مكان المؤتمر بسيارته.

ومن المقرر أن يلقي بوتين كلمة في الجلسة العامة للمنتدى، التي سيفتتحها بردي محمدوف، كما من المقرر أن يتحدث في المنتدى رؤساء أرمينيا وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان ومنغوليا وباكستان وروسيا وأوزبكستان وطاجيكستان ورئيس البرلمان التركي.



ووفق لوكالة رويترز، قال الكرملين إن من المقرر أن يناقش بوتين الوضع في الشرق الأوسط على هامش الحدث مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي من المتوقع أن يحضر أيضا.

وكان الكرملين نشر في وقت سابق مقطع فيديو ليظهر أن الرئيس فلاديمير بوتن بدأ زيارته إلى تركمانستان الواقعة في آسيا الوسطى.