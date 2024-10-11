الجيش الإسرائيلي طالب سكان جنوب لبنان بعدم التوجه جنوبًا

طالب الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان بعدم التوجه جنوبًا، مشيرًا إلى أن "كل من يتوجه جنوبًا قد يعرض حياته للخطر".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.