الجامعة اللبنانية دعت الطلاب للتسجيل على منصة SISOL: آلية انطلاق العام الدراسي تحدد لاحقا

عقد رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران اجتماعا مع عمداء كليات الجامعة ومعاهدها، للتشاور حول كيفية إنقاذ العام الدراسي المقبل والخطوات العملية الممكن اتباعها.

في مستهل الاجتماع، دان المجتمعون "الجرائم المتمادية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق لبنان وشعبه"، وتوجهوا بالدعاء والرحمة للشهداء الأبرار وتمنوا الشفاء العاجل للجرحى"لا سيما من هم من أبناء الجامعة اللبنانية، أساتذة وموظفين ومدربين وطلابًا".

وفي الختام صدر عن الاجتماع دعوة لمدراء الكليات والفروع في مختلف المناطق لإجراء استبيان عن أساتذة الجامعة وموظفيها وطلابها وأماكن تواجدهم ونزوحهم.

كما دعا المجتمعون طلاب الجامعة اللبنانية إلى التسجيل للعام الدراسي 2024 – 2025 على منصة (SISOL) ليصار إلى معرفة أعداد الطلاب في كل كلية وفرع من فروع الجامعة وفق كل اختصاص. على أن تصدر تعاميم لاحقة عن رئاسة الجامعة اللبنانية تحدد موعد وآلية انطلاق العام الدراسي 2024 – 2025.