وزير خارجية النرويج: من الخطير للغاية أن تتعرض قوات اليونيفيل لإطلاق النار من القوات الإسرائيلية

اشار وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث، في تصريح له الى انه "من الخطير للغاية أن تتعرض قوات اليونيفيل لإطلاق النار من القوات الإسرائيلية".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الجيش الإسرائيلي استهدف برج مراقبة لقوات اليونيفيل وإصابة عدد من قوات اليونيفيل من "الكتيبة السيرلانكية".

وكانت قد أعربت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، اليونيفيل، عن شعورها بقلق بالغ إزاء أنشطة الجيش الإسرائيلي المتاخمة لموقع البعثة داخل الأراضي اللبنانية.