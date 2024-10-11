شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أنشطة التحالف الوطنى فى المحافظات خلال الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

يكثف التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى جهوده في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا فى كافة المحافظات والقرى، وخلال السطور التالية نستعرض أبرز أنشطة التحالف الوطني خلال الأسبوع.

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية النسخة الثالثة من جائزة د. مهندس محمد سعداوي للتفوق، وتهدف الجائزة إلى تكريم وتحفيز أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية بمحافظة الفيوم، حيث تم توزيع جوائز مالية على الطلاب المتفوقين.

وقد شهدت الاحتفالية، التي أقيمت بديوان عام محافظة الفيوم، حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم أحمد شاكر سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم، والدكتور محمد عبدالجليل نائب المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، والدكتور مهندس محمد سعداوي، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالإضافة إلى الطلاب المكرمين وأولياء أمورهم.

فيما افتتحت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المرحلة الثانية من دار عائشة حسنين لرعاية الأيتام في الفيوم. شملت هذه المرحلة رفع كفاءة مبنى البنات وتزويده بأثاث كامل، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي تضمنت تحسين البنية التحتية وتأثيث مبنى البنين.

تم تنفيذ المشروع تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم. وأكد هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة لتحسين منظومة الرعاية الاجتماعية للأيتام، من خلال توفير بيئة معيشية مناسبة وخدمات صحية ذات جودة.

وأضاف عبد الفتاح أن المؤسسة تواصل جهودها التنموية المستدامة في محافظة الفيوم، حيث أعادت إعمار عدة قرى وأنشأت مركز استدامة لتنمية وتطوير المرأة الريفية في قرية دار السلام.

وتحت مظلة التحالف الوطني وفي إطار حملة "إيد واحدة"، أطلقت جمعية الأورمان سلسلة من الأنشطة التنموية والاجتماعية في عدة محافظات مصرية، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين جودة حياتهم.

معرض أثاث في كفر الشيخ

نظمت الجمعية معرضًا للأثاث في محافظة كفر الشيخ يوم 8 أكتوبر 2024، حيث استفاد منه 565 شخصًا من مناطق السحايت، حامول السعيد، حامول العرب، أبيس، عزبة الشرقي، 64 الخاشعة، 65 الخاشعة، العزبة السمرا، العزبة الحمراء، محطة 5، عزبة 12 المنصور، عزبة 42 المنصور، عزبة 36 المنصور، البر الشرقي، عزبة المظلة، و7 و8 المنصور.

توصيل مياه في أسيوط

في نفس اليوم، قامت الجمعية بتوصيل المياه إلى 335 منزلًا في قرى العقال بحري وقبلي، الهمامية، النواورة، المعادي بحري، والبداري المركز – مركز البداري بمحافظة أسيوط، مما ساهم في تحسين حياة 335 أسرة.

معرض ملابس في الشرقية

كما نظمت الجمعية معرضًا للملابس في محافظة الشرقية، حيث استفاد منه 600 شخص من مناطق جزيرة سعود، منشأة بشارة، منشية أبو عمر، قرية عليوة، قرية السعدي بشارة، وبحر البقر.

قوافل طبية في بني سويف وأسوان

أطلقت الجمعية قافلتين طبيتين يوم 8 أكتوبر 2024، الأولى في محافظة بني سويف، حيث استفاد منها 300 مريض من قريتي الجمهور والقضابي. أما القافلة الثانية فكانت في محافظة أسوان، حيث استفاد منها 280 مريضًا من مناطق مركز كوم أمبو (عزبة الواحي، عزبة حجاجي، الرغامة البلد، البراديس، المربعات) ومركز أسوان (أبو الريش، السيل الريفي، الأمبركاب، الشيخ هارون، أرض الجميلي، المحمودية).

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة موانئ دبي العالمية، وصلت في محطتها الثالثة قافلة شنط المدارس ومستلزمات التعليم إلى مدينة ادفو، وذلك ضمن مبادرة "العودة إلى المدارس" التي انطلقت من محافظة الأقصر وتجوب ضفاف نهر النيل لتصل إلى أيدي أطفال الصعيد.

تأتي هذه المبادرة استكمالاً لجهود التحالف الوطني في دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، خاصة في المناطق الريفية، وقد تم توزيع آلاف الشنط المدرسية والمستلزمات التعليمية على الطلاب في محافظات الأقصر واسوان، وها هي تصل اليوم إلى مدينة ادفو.

حيث تساهم هذه المبادرة بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، وليست مجرد توزيع لشنط مدرسية، بل هي رسالة أمل ومستقبل مشرق لأطفال صعيد مصر.