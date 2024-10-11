شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 500 مستفيد.. التحالف الوطنى ينظم ندوة وقافلة طبية بدمنهور والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع اليوم ندوة طبية وتثقيفية شاملة بمحافظة البحيرة، وذلك بمكتبة دمنهور العامة.

شهدت الندوة حضورًا مكثفًا من مختلف الفئات العمرية، حيث تم تناول موضوعات هامة حول الأمراض المزمنة وعلاقتها بالبدانة والكبد الدهني، بالإضافة إلى طرق علاج النحافة وسوء التغذية في الأطفال ومراحل العمر المختلفة.

وقامت المؤسسة بتنظيم قافلة طبية مجهزة بأحدث الأجهزة لفحص الضغط والسكر، بالإضافة إلى جهاز حديث لقياس جميع الأعضاء الداخلية بالجسم. وقد تم الكشف على أكثر من 500 حالة، وتم تحويل الحالات التي تستدعي متابعة طبية إلى الجهات المختصة مجانًا، مع توفير كافة سبل العلاج والأدوية اللازمة.

شهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من الحضور، حيث تم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تم الرد عليها بشكل وافٍ من قبل الفريق الطبي.

تأتي هذه الفعالية في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع الأهلى والقطاع الحكومي لتقديم خدمات مجتمعية متكاملة.