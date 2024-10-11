لافروف: إذا استهدفت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية فسيكون ذلك استفزازًا خطيرًا للغاية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه "إذا استهدفت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية فسيكون ذلك استفزازًا خطيرًا للغاية"، لافتاً الى أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتابع عن كثب أنشطة إيران النووية ولا ترى أي دليل على عسكرتها".

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