يسرائيل هيوم: جلسة المجلس الوزاري المصغر الليلة الماضية شهدت خلافات حادة بين الوزراء

افادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن جلسة المجلس الوزاري المصغر الليلة الماضية شهدت خلافات حادة بين الوزراء. وكشفت الصحيفة، أن "وزيرة المواصلات هاجمت وزير الدفاع يوآف غالانت بعد إعلان 130 جنديا رفضهم الخدمة دون إطلاق سراح الاسرى"، لافتة الى ان "غالانت غادر جلسة المجلس الوزاري بعد تهجم وزيرة المواصلات عليه".

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