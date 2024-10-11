الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائد في وحدة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لقوة "الرضوان" في منطقة ميس الجبل

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، أن "الجيش قضى على قائد في وحدة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لقوة الرضوان في منطقة ميس الجبل المدعو غريب الشجاع الذي كان مسؤولاً عن مخططات عديدة لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع باتجاه منطقة رمات نفتالي".

كذلك زعم، أن "الجيش دمر منصات صاروخية جاهزة للإطلاق باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي"، مضيفا "قوات من لواء 228 وجهت الطائرات الحربية لاستهداف عناصر كانوا يعملون في مبنى مجاور لقواتنا في جنوب لبنان".

وتابع "بعد الهجوم، تم رصد العديد من الانفجارات الثانوية التي تدل على وجود أسلحة في المنطقة. كما أغارت طائرات سلاح الجو يوم أمس على مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق ونقطة مراقبة ومبانٍ عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان".