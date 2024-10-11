خطف طالب من امام مدرسته في الميناء - طرابلس

افادت الوكالة الوطنية للاعلام، بأن مجهولين اقدموا صباحا على خطف الطالب ح.ز.ن من أمام مدرسته في مدينة الميناء، ووضعوه داخل سيارة زجاجها داكن ثم نقلوه إلى جهة مجهولة. على الفور حضرث القوى الأمنية الى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث.

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