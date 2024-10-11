بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي

يرأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في هذه الاثناء جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي.

ويشارك في الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزراء حكومة تصريف الأعمال: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام المولوي، الصحة فراس الابيض، البيئة ناصر ياسين، الاتصالات جوني القرم، التنمية الادارية نجلا الرياشي، الثقافة محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين والاقتصاد أمين سلام.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.