حرفوش راسل مسؤولين فرنسيين بعد الحملة على "MTV"

بعد التطورات الأخيرة والحملة التي تتعرض لها قناة "mtv"، بعث صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش رسالة إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفرنسي برونو فوكس، وضعه عبرها في أجواء الحملة وتعريض مراسلي ومصوري القناة للخطر على الأرض، بعد اتهام القناة بأنها تدعم اسرائيل، مشيراً إلى أن هذا أمر غير صحيح على الإطلاق.
وتلقى حرفوش وعداً من رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالعمل على الملف وتحويله إلى الأجهزة المعنية في فرنسا، حفاظاً على حرية وسائل الإعلام والإعلاميين وعدم تعريضهم للخطر.
مع الإشارة إلى أن حرفوش راسل عدة مسؤولين فرنسيين للغاية نفسها، وسيقوم أيضاً بنقل الرسالة إلى الاتحاد الأوروبي وكل المعنيين، منعاً لوقوع أي ضرر يصيب محطة تلفزيونية او صحيفة أو موقع إلكتروني لبناني.
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