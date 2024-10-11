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مصرع 10 أشخاص على الأقل في فلوريدا جراء الإعصار “ميلتون”

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لقي 10 أشخاص حتفهم جراء اجتياح إعصار “ميلتون” ولاية فلوريدا الأمريكية، وأدى إلى انقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص، كما شهدت الجزر الحاجزة على طول الشاطئ جنوبي المدينة فيضانات واسعة النطاق.

وأفاد وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، أن هناك تقارير عن 10 وفيات حتى الآن، مشيرًا إلى أن ما لا يقل عن 27 إعصارًا ضرب فلوريدا.

وكانت مناطق واسعة من فلوريدا قد شهدت قبل أسبوعين فقط إعصار “هيلين” المدمر، مما جعل الأضرار الناجمة عن “ميلتون” أكثر قسوة، في ظل استمرار جهود التعافي من الدمار الذي خلفه الإعصار السابق.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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