شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل طبية شاملة لكبار السن ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يضع التحالف الوطني للعمل الأهلي، أولوية لرعاية الفئات الأولى بالرعاية في مختلف فعالياته على مستوى الجمهورية، والعمل على تقديم الدعم والتمكين لهم ممن أجل تعزيز قدراتهم وإدماجهم بشكل أكبر في المجتمع.

وفي إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على خدمة المجتمع وتقديم الدعم لكبار السن، حيث شملت قافلة طبية مجانية لكبار السن، والتي تعكس الالتزام الجماعي بتعزيز جودة الحياة وتحسين الخدمات المجتمعية لمؤسسات التحالف الوطني.

وفي إطار احتفالات اليوم العالمي للمسنين، نظمت مؤسسة الباقيات الصالحات بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير قافلة طبية شاملة استهدفت كبار السن، وتضمنت الفعالية تقديم خدمات طبية مجانية تشمل الكشف عن أمراض العيون، مثل المياه الزرقاء والمياه البيضاء، بالإضافة إلى فحوصات للقدم السكري والأمراض الجلدية، تم إجراء مسح شامل للمسنين المتواجدين، مما أتاح الكشف المبكر عن الحالات الصحية وتقديم العلاج المناسب.



وتأتي هذه الانشطة ضمن جهود تنفيذ حملة "ايد واحدة" والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية: تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة. تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.



