وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة طالبت إسرائيل بوقف قصف لبنان وسحب قواتها البرية

طالبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، إسرائيل بوقف قصف لبنان وسحب قواتها البرية من البلاد.

ولفتت ديكارلو في كلمة لها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات في لبنان وذلك بناء على طلب فرنسا، الى إن “عجزنا عن وقف العنف وإراقة الدماء أمر مؤسف، نريد من إسرائيل أن تتوقف عن قصف لبنان وأن تسحب قواتها البرية من هذا البلد”.

ودعت المسؤولة الأممية حزب الله والجهات غير الحكومية، إلى التوقف عن إطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه إسرائيل. وأضافت بأن “الوضع في لبنان أصبح مثيرا للقلق بشكل متزايد”، مشيرة إلى أن الصراع بين حزب الله والجيش الإسرائيلي اشتد بعد “العمليات البرية” الإسرائيلية في جنوب لبنان.

ولفتت إلى تدهور الوضع الإنساني في لبنان جراء “العمليات البرية” الإسرائيلية، وأن نحو 300 شخص قُتلوا في لبنان خلال أسبوع واحد فقط، مؤكدة أن القطاع الصحي في لبنان يتعرض أيضا لضغوط كبيرة.

ووصفت المسؤولة الأممية الوضع في منطقة الشرق الأوسط بأنه “على شفا حرب شاملة”.