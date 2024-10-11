توقيف سوري متهم بالعمالة لإسرائيل في دير القمر

أوقفت دورية من معلومات الامن العام - دائرة الأمن القومي في الشوف، بعد عمليات رصد ومتابعة، شخصا من الجنسية السورية (م. ا. ح.) في بلدة دير القمر، وهو متهم بالعمالة لإسرائيل. وقد كانت مهمته تحديد مواقع والكشف عليها بعد قصفها.

وحضر الى منطقة الشوف بعدما كان تعرض لإصابة في منطقة بيروت.