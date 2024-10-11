ممثل لبنان أمام مجلس الأمن: مستعدون لأي حل دبلوماسي والاجتياح الإسرائيلي لن يوفر لها الاستقرار

اشار ممثل لبنان أمام مجلس الأمن هادي هاشم في كلمة لها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات في لبنان وذلك بناء على طلب فرنسا، الى ان محاولات إسرائيل للتوغل داخل أراضينا تتوسع، ولفت الى ان إسرائيل أخرجت عدة مستشفيات عن الخدمة.
واوضح ممثل لبنان أمام مجلس الأمن بان الاجتياح الإسرائيلي لن يوفر لها الاستقرار، ونحن مستعدون لأي حل دبلوماسي.
واكد إننا ملتزمون بتطبيق القرار الأممي 1701 والمبادرة الفرنسية الأميركية الداعية لوقف إطلاق النار 21 يوما، وشدد على أن الحلول الدبلوماسية هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب الإسرائيلية ووقف العدوان.
وأوضح مندوب لبنان بالأمم المتحدة، نحن نوجه صرخة للمجتمع الدولي بضرورة توفير الدعم العاجل للبنان.
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