شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزى بندوة التنسيقية: الرئيس السيسى موقفه واضح إزاء القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه خلال بدء العدوان الاسرائيلي علي غزة في أكتوبر 2023 كان فى تلك الفترة رئيسا للحملة الانتخابية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان شاهدا على دور الهيئة العامة للاستعلامات ولقاءاتها المستمرة مع الإعلاميين المراسلين الأجانب.

وأشار خلال كلمته بندوة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان: عام على حرب غزة وتحديات صناعة السلام.. ووقف فتح جبهات أخرى" إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت موافقه واضحة من اللحظة الأولى، ومصر دولة جوار ولها كلمة مسموعة.

شارك فى الندوة ، اللواء أركان حرب أيمن عبدالمحسن، المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، والدكتور ضياء رشوان، الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين الأسبق، والعميد دكتور طارق العكاري المتخصص في الاقتصاد العسكري، والنائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

أدار الحوار خلال الندوة أدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كل من اللواء أركان حرب

كما حضر الندوة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكوكبة من الشخصيات العامة والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف وممثلي الأحزاب السياسية.