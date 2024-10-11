شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العكارى: الشارع الاسرائيلى لا يشعر بالأمن بسبب القتال المتواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العميد دكتور طارق العكاري، المتخصص في الاقتصاد العسكري، أن هناك 360 ألف نازح من غلاف غزة إلى داخل إسرائيل، وهو ما انعكس على الاحتياجات الغذائية والاقتصادية في دولة الاحتلال، لافتا إلى أن كل هذه التكاليف لا تتمكن إسرائيل من تحملها لأكتر من 3 أشهر إلا بفضل الدعم الدولي.

وأوضح «العكاري» خلال كلمته في الندوة الثانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،، والتي تناقش تطورات أزمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واتساع دائرة الصراع في المنطقة تزامناً مع مرور عام على حرب غزة وتحديات صناعة السلام، أن إسرائيل تعاني من الضغط الاقتصادي بسبب الحرب، والرد على إيران من الأمور المكلفة جدًا التي لن تتمكن إسرائيل من تحملها، مشيرًا إلى أن مؤسسة إسرائيل للتنمية تصدر سندات مثل الحكومة، وأخذت ما يقرب من 27 مليار دولار من البنوك والهيئات للحفاظ على استمرارية الحرب.

وأكد أن الشارع الإسرائيلي لا يشعر بالأمن والأمان بسبب عمليات القتال المتواصلة في أكثر من جبهة.

