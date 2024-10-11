شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء أيمن عبد المحسن بندوة تنسيقية شباب الأحزاب: حكومة نتينياهو الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أركان حرب أيمن عبدالمحسن، أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تم انتخابه لست مرات منذ عام ١٩٩٤، وأن الحكومة الأخيرة تم تشكيلها وتضم عدد من الأحزاب الدينية اليمينية المتشددة.



وأضاف خلال كلمته في الندوة الثانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تناقش تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واتساع دائرة الصراع في المنطقة، تزامنًا مع مرور عام على حرب غزة وتحديات صناعة السلام أن بنيامين نتنياهو تعهد بثلاث أولويات فى بداية حكومته، وهم: تحقيق الأمن الداخلي فى إسرائيل،والقضاء على البرنامج النووى الإيراني، وتحقيق مزيد من التواصل ما بين وسط إسرائيل وأطرافها، وإلى الآن لم تتحقق أيا من تلك الأولويات.



وأضاف، أن تلك الحكومة هى الأكثر تشددا فى تاريخ إسرائيل منذ توليها لأنها تنتهج نهج نزع الأمن والاستقرار فى المنطقة، وأن إرادة إسرائيل لوقف إطلاق النار لن يتحقق فى ظل هذه الحكومة المتطرفة.