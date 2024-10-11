شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: الإعلام الدولى بدأ يبتعد عن الرواية الإسرائيلية بشأن غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الإعلام الدولي بدأ يبتعد عن الرواية الإسرائيلية بشأن ما يحدث في غزة، والإعلام لعب دورًا في المعركة الدولية.

وأوضح «رشوان» خلال كلمته في الندوة الثانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تناقش تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واتساع دائرة الصراع في المنطقة، تزامنًا مع مرور عام على حرب غزة، وتحديات صناعة السلام، أن الإعلام هو الذي يقود السياسة وليس العكس، وما حدث في الجامعات الأمريكية من تظاهرات داعمة لفلسطين سيتكرر، ودور الإعلام أدى للضغط على صانع القرار الغربي.



وأشار إلى أن حرب 6 أكتوبر أنهت شعار الجيش الذي لا يقهر، والسابع من أكتوبر 2023 قضى على الشعور بالأمان داخل الكيان الإسرائيلي ونقل الإعلام كل ذلك.

ولفت إلى أن الإعلام الدولى لا يوجد به أي نقدأو رصد لتقصير في موقف مصر تجاه قضية فلسطين، مؤكدًا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي عرقلت دخول وسائل الإعلام واسقطت منهم 176 شهيدًا صحفيًا، وهو أكبر رقم في تاريخ الصحافة، وبالتالي يرفض الإعلام الدولي سلوكيات الإسرائيليين تجاه العمل الصحفي.



الكاتب الصحفى أكرم القصاص والكاتبية الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365



تنسيقية شباب الأحزاب وندوة عن حرب أكتوبر



تنسيقية شباب الأحزاب



جانب من الندوة



جانب من ندوة تنسيقية شباب الأحزاب عن حرب أكتوبر



وأكد أن الدور المصري الداعم لفلسطين لم ولن يتراجع، والرئيس عبدالفتاح السيسي دعا المصريين للنزول في الشوارع لدعم فلسطين، وأطلق العديد من القوافل والمبادرات لدعم فلسطين.