شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة إيمان الألفى بندوة تنسيقية شباب الأحزاب: الشهداء مصدر فخر لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة إيمان الألفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه "يجب علينا جميعا الالتفاف حول القيادة السياسية الحكيمة، لأنه من السهل الدخول في حروب ولكن يجب أن نسأل أنفسنا هل نحن مستعدون لدخول حرب.

وأضافت خلال كلمتها بندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة الذكرى 51 لحرب أكتوبر: "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة التي تسعى لبناء الإنسان وتوفير احتياجاته في ظل انهيار الدول المجاورة، ونحن نواجه الأصعب وهو الحفاظ على السلام، ويوجد وعى لدى الشباب من بعد ٢٠١١ ".

وأكدت أنه مع بداية كل عام دراسي يعطي الرئيس السيسي تعليمات بذهاب ضابط من الجيش أو الشرطة مع أبناء الشهداء لتعويضهم في هذا اليوم عن والدهم، فالشهداء مصدر فخر وعزة لكل المصريين.



الكاتب الصحفى أكرم القصاص والكاتبية الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365



تنسيقية شباب الأحزاب وندوة عن حرب أكتوبر



تنسيقية شباب الأحزاب



جانب من الندوة



جانب من ندوة تنسيقية شباب الأحزاب عن حرب أكتوبر