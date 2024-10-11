أكسيوس: بايدن يقبل بهجوم إسرائيلي كبير على إيران لكنه يخشى الحرب الإقليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - اقترب الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التفاهم حول نطاق رد إسرائيل المخطط على إيران، وفق ما أفاد به ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لموقع "أكسيوس".

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بين بايدن ونتنياهو يوم الأربعاء.

ذكر "أكسيوس" أن إدارة بايدن تقبل أن تشن إسرائيل هجومًا كبيرًا قريبًا على إيران، لكنها تخشى أن يؤدي استهداف بعض المواقع إلى تصعيد كبير في الحرب الإقليمية.

وأشار مسؤول إسرائيلي رفيع إلى أن الخطط الحالية للهجوم لا تزال أكثر عدوانية مما ترغب فيه واشنطن.

وقال مسؤول أمريكي إن المناقشات بين بايدن ونتنياهو أحرزت تقدمًا في الاتجاه الصحيح، مضيفًا أن هناك قلقًا أقل الآن في واشنطن بشأن خطط إسرائيل بعد المكالمة.

كما أفاد مسؤول إسرائيلي بارز بأن الفجوات بين الجانبين حول طبيعة ومدى الهجوم قد تقلصت.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن مكالمة بايدن ونتنياهو جاءت بعد أسبوعين تقريبًا من المشاورات المستمرة بين إدارتي البلدين، منذ أن أطلقت إيران نحو 180 صاروخًا على إسرائيل في هجوم تم إحباطه بشكل كبير.

وقبل المكالمة، أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مكالمة منفصلة مع الوزير الإسرائيلي للشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وكانت هذه المكالمة الأكثر تفصيلًا حتى الآن بشأن خطط إسرائيل.

وأعاد بايدن ونتنياهو التأكيد على بعض التفاهمات التي توصل إليها سوليفان وديرمر في مكالمتهما، وفقًا لمسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي هذا السياق، اجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للأمن مساء الخميس لمناقشة خطط الهجوم على إيران والتفاهمات التي تم التوصل إليها مع الإدارة الأمريكية.

ومن المرجح أن يفوض المجلس الوزاري نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت لتحديد توقيت الهجوم. ووفقًا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، ستستمر المشاورات على مستوى العمل بين البلدين في الأيام القادمة.

وقد يسافر جالانت إلى واشنطن الأسبوع المقبل لمواصلة المناقشات مع سوليفان ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.