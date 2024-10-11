متحدث التعليم: تطوير نظام التقييم ليصبح أكثر شمولية وتركيزًا على المهارات والقدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا في مواجهة التحديات التي كانت تواجه العملية التعليمية، خاصة فيما يتعلق بمشكلة انضباط الطلاب والكثافة الطلابية.

وأوضح زلطة خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "أون" أن الوزير محمد عبداللطيف وضع خطة شاملة لمعالجة هذه التحديات، وشملت هذه الخطة إجراء العديد من الزيارات الميدانية للمدارس للاطلاع على الوضع عن قرب والعمل على إيجاد حلول عملية.

وتابع: تم اتخاذ إجراءات فعالة للحد من عدد الطلاب في الفصول الدراسية، حيث تم تقسيم الفصول الكبيرة إلى فصول أصغر لضمان حصول كل طالب على الاهتمام الكافي من المعلم.

وأشار متحدث التعليم إلى أن تطبيق نظام أعمال السنة للطلاب في العديد من المراحل الدراسية، ساهم في تخفيف العبء على الطلاب والمعلمين وتحسين مستوى التحصيل العلمي، تم تطوير نظام التقييم ليصبح أكثر شمولية وتركيزًا على المهارات والقدرات المختلفة للطلاب.

وأشار زلطة إلى أن هذه الإجراءات أسفرت عن تحسن ملحوظ في مستوى الانضباط داخل المدارس، وزيادة في مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب.

كما أثنى على الدور الكبير الذي لعبه أولياء الأمور والمعلمون في تحقيق هذا النجاح.