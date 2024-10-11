العفو الدولية: تحذيرات إسرائيل بإخلاء مناطق في لبنان "غير كافية"

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

وصفت منظمة العفو الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، تحذيرات الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان بأنها "غير كافية" وفي بعض الحالات "مضللة".

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في بيان صدر اليوم الخميس: "إن التحذيرات التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية الجنوبية المكتظة بالسكان في بيروت، كانت غير كافية".

وأضافت كالامار: "يكشف تحليلنا أن التحذيرات التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لم تتضمن خرائط مضللة فحسب، بل إنها صدرت أيضا في وقت قصير - في إحدى الحالات قبل أقل من 30 دقيقة من بدء الضربات - في منتصف الليل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عندما يكون العديد من السكان نائمين، أو غير متصلين بالإنترنت أو لا يتابعون التقارير الإعلامية".

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن هذه التحذيرات لا تعفي إسرائيل من التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بعدم استهداف المدنيين مطلقا واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتقليل إلحاق الضرر بهم.

وتابعت كالامار قائلة: "بغض النظر عن فعالية التحذيرات، فإنها لا تعني أن إسرائيل يمكنها التعامل مع أي مدنيين متبقين كأهداف".

وأوضحت: "أن الأشخاص الذين يختارون البقاء في منازلهم أو غير القادرين على المغادرة لأن أفراد أسرهم يعانون من قدرة محدودة على الحركة بسبب الإعاقة أو السن أو لأسباب أخرى، يظلون تحت حماية القانون الدولي الإنساني."

واختتمت كالامار قائلة: "يجب على إسرائيل أن تفي في جميع الأوقات بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، أينما كانوا."