زيلينسكي يرد على تقارير عن وقف إطلاق النار مع روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - رد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، على تقارير إعلامية تحدثت عن بحث وقف إطلاق نار مع روسيا خلال جولته الأوروبية الحالية الخاطفة.

وأكد زيلينسكي أن وقف إطلاق النار مع روسيا ليس مطروحا على جدول أعمال هذه الجولة، مؤكدا أن التقارير بشأن ذلك ناتجة عن تضليل إعلامي.

وقال الرئيس الأوكراني، بعد مباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة باريس "هذا ليس موضوع بحثنا"، مضيفا "الأمر ليس صحيحا. (صدور تقارير كهذه) هو أمر مفهوم".

يواصل زيلينسكي جولته في فرنسا التي وصلها قادما من بريطانيا حيث التقى في مستهل جولة أوروبية سريعة، رئيس الوزراء كير ستارمر والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته.

تشمل الجولة الأوروبية أيضا إيطاليا وألأمانيا، وتأتي بحثا عن دعم إضافي بينما يواصل الجيش الروسي تقدمه في شرق أوكرانيا.

تأتي الجولة قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة غير محسومة النتائج ما يثير قلقا لدى كييف بشأن تواصل الدعم الأميركي الحيوي لها في الأزمة التي بدأت في فبراير 2022.

في لندن، قال ستارمر إنه ناقش مع زيلينسكي "خطة النصر" الأوكرانية.

من جهته، صرح روته "الأمر يتعلق بأوكرانيا، ولكنه يتعلق أيضا بالدفاع عن الغرب وكيفية الحفاظ على أمننا".

وجدد زيلينسكي "ضرورة الحصول على إذن لضرب عمق الأراضي الروسية" بأسلحة بعيدة المدى مقدمة خصوصا من بريطانيا.

ويطالب الرئيس الأوكراني، منذ أشهر، بالحصول على إذن لاستخدام صواريخ "ستورم شادو" البريطانية طويلة المدى لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

لكن روته دعا، بعد الاجتماع الثلاثي، إلى "عدم التركيز على نظام أسلحة واحد". وقال عندما سأله الصحافيون عن صواريخ "ستورم شادو": "ليس نظام أسلحة واحد هو الذي سيحدث الفرق".

وأضاف متحدث باسم داونينغ ستريت "لم يتم الفوز بأي حرب بسلاح واحد".

لكنه لفت إلى أن رئيس الوزراء البريطاني أكد "دعم (المملكة المتحدة) الثابت لأوكرانيا".