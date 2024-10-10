الناتو يعلن إجراء مناورات عسكرية نووية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، اليوم الخميس، إن الحلف سيبدأ يوم الاثنين مناورات نووية سنوية.

وقال مسؤولون في الحلف إن مناورات (ستيدفاست نون)، التي ستستضيفها بلجيكا وهولندا، ستشمل نحو 60 طائرة من بينها طائرات مقاتلة من طراز "إف-35 إيه" وقاذفات "بي-52" من 13 دولة مشاركة.

وذكر روته، في لندن عقب اجتماعات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "في عالم يشوبه الغموض، من المهم أن نختبر (قوتنا) الدفاعية ونعززها حتى يعرف خصومنا أن حلف شمال الأطلسي متأهب وقادر على الرد على أي تهديد".

وأضاف "ستركز المناورات بأكملها، بصفة خاصة، على المملكة المتحدة وبحر الشمال وكذلك بلجيكا وهولندا".

ولن تتضمن المناورات أسلحة حية لكن مسؤولين قالوا إن نحو ألفي جندي مشاركين في المناورات سيتدربون على سيناريو مهام تحمل فيها طائرات حربية رؤوسا نووية أميركية.

ووفقا لمسؤولين في الحلف، الذي يضم 32 عضوا، فإن من المقرر أن تبدأ المناورات يوم الاثنين وتستمر لمدة أسبوعين تقريبا.

وقال أنجوس لابسلي، مساعد الأمين العام للحلف لسياسة الدفاع والتخطيط إن مناورات مثل (ستيدفاست نون) مهمة لإظهار القدرات النووية للحلف وردع أي هجوم محتمل على الجول الأعضاء في الحلف.