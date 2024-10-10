"القسام": استهدفنا دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" قرب مسجد أم المؤمنين عائشة في جباليا

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري في حركة حماس"، أننا ا"ستهدفنا دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “تاندوم” قرب مسجد أم المؤمنين عائشة في معسكر جباليا".

وكانت قد أعلنت كتائب "القسام"، في بلاغ، أن "خلال كمين مركب شرق معسكر جباليا شمالي غزة، أوقع مجاهدونا سرية مشاة ميكانيكي مؤللة تابعة لجيش الاحتلال مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محمّلة بالجنود في كمين منطقة معد مسبقًا".

وأضافت "فور وصول القوة إلى المقتلة تم تفجير عبوة "شواظ" في الشاحنة المحمّلة بالجنود وتفجير عبوة "رعدية" في جيب "همر" واستهداف جيب آخر بقذيفة "تاندوم" وبعدها تقدم مجاهدونا صوب منطقة الكمين وأجهزوا على من تبقى من الجنود من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة، واستهدفوا عددًا من الجنود الذين فروا من المكان تجاه أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

وكشفت أنه "استكمالاً لكمين "المنطقة" المعد مسبقّا شرق معسكر جباليا، تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه" بقذيفة "تاندوم" وعبوة "شواظ" حضرتا مع قوة النجدة للمكان".