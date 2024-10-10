شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل ينظم قوافل طبية ومعارض ملابس بـ3 محافظات ضمن "إيد واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

تشارك جمعية الأورمان، في إطار سعيها لخدمة المجتمع وتقديم الدعم للأولى بالرعاية، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، بشكل فعال في تنفيذ أنشطة مبادرة "إيد واحدة"، وقد نفذت الجمعية مجموعة من الأنشطة في عدة محافظات مصرية، شملت:

محافظة المنوفية:

نظمت الجمعية معرضًا للملابس استفاد منه 550 فردًا من الأسر الأولى بالرعاية في قرى شنشور، براشيم، الخضرة، وكفر الخضرة بمركز أشمون.

محافظة الفيوم:

أطلقت الجمعية قافلة طبية في قريتي الشيخ فضل والصوفي بمركز الفيوم، وقريتي ابهيت الحجر وبندر سنورس بمركز سنورس، وقدمت خدماتها الطبية لنحو 250 مريضًا.

محافظة الشرقية:

نفذت الجمعية قافلة طبية أخرى في قرى سنجها، حى مبارك، والعزازية بمركز كفر صقر، وقرى شيبه، تل حوين، النكارية، وبن شبل بمركز الزقازيق، واستفاد منها حوالي 300 مريض.

تهدف مبادرة "إيد واحدة" إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر الأكثر احتياجًا.

تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المناطق النائية.

تعزيز التكافل الاجتماعي والتلاحم بين أفراد المجتمع.

المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.