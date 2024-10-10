شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: زيارة الرئيس السيسي لإريتريا تؤكد حرص مصر على دعم استقرار أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة إريتريا، والتي جاءت تلبيةً لدعوة من نظيره الإريتري، الرئيس أسياس أفورقي.

وقال النائب علاء عابد، إن هذه الزيارة تعكس حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية، وخاصة إريتريا، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي.

وأوضح النائب علاء عابد، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها القيادة السياسية لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة في القارة الأفريقية، والعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والتنموية والأمنية.



وأشار النائب علاء عابد إلى أن تعزيز العلاقات بين مصر وإريتريا سيسهم في تحقيق مصالح البلدين، كما يعزز من جهود التنمية المستدامة التي تسعى إليها مصر في إطار رؤية 2030.

وأضاف عابد، أن الرئيس السيسي يحمل في زيارته رسالة واضحة تتمثل في دور مصر الريادي في ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وأكد النائب علاء عابد، أن مصر تعمل بشكل مستمر على تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه القارة، مشيرًا إلى أن استقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر له أهمية استراتيجية بالنسبة لمصر، نظرًا لتأثيره المباشر على أمن البحر الأحمر وحركة الملاحة العالمية.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مصر لطالما كانت داعمةً لدول القارة الأفريقية في مسيرة تحقيق التنمية والاستقرار، موضحًا أن هذه الزيارة تعزز من مكانة مصر كشريك استراتيجي للدول الأفريقية في مختلف المجالات.

وأعرب النائب علاء عابد، عن ثقته في أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإريتريا، بما يعزز التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة ويدعم جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.

واختتم النائب علاء عابد ، تصريحاته بالتأكيد على أن زيارة الرئيس السيسي لإريتريا تُبرز مدى التزام مصر بتعميق التعاون مع الدول الأفريقية، مؤكدا أن مثل هذه الزيارات تُعد خطوة هامة نحو تحقيق مستقبل أفضل لشعوب القارة ودعم جهود التنمية والأمن في منطقة القرن الأفريقي.