إطلاق 50 صاروخًا من الأراضي المحتلة على الجليل الأعلى والغربي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد نحو 50 عملية إطلاق لصواريخ عبرت من الأراضي اللبنانية وتم رصد سقوطها في المنطقة، وذلك إلحاقًا للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الأعلى والجليل الغربي .

ودوت صفارات الإنذار عصر اليوم الخميس، في يرؤون، كرم بن زمرا، ودالتون بالجليل الغربي.

التصعيد الإسرائيلي

.أعلن حزب الله، اليوم، أنه استهدف برشقة صاروخية قوة إسرائيلية أثناء محاولتها سحب مصابين من آلية تعرضت للقصف في منطقة رأس الناقورة، وأوضح الحزب أن العملية تأتي في إطار الرد على التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، حيث أكد أنه استهدف تجمعًا للجنود الإسرائيليين في كفر غلعادي أيضًا.

ووفقًا لبيان حزب الله، فإن الهجوم على القوة الإسرائيلية تم عبر إطلاق عدد من الصواريخ الموجهة بدقة، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية كانت في حالة تأهب أثناء محاولتها إجلاء المصابين. وأكد الحزب أن الهجوم أسفر عن إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، في ظل استمرار الاشتباكات بين الطرفين.

في رد فعل على الهجمات، أفادت مصادر في الجيش الإسرائيلي بأن القوات المسلحة عززت من وجودها في المناطق الحدودية وأعادت تقييم الإجراءات الأمنية. وأشارت التقارير إلى أن الجيش قام بتنفيذ غارات جوية مستهدفة مواقع حزب الله في لبنان، وذلك في محاولة لتقليص قدرات الحزب على تنفيذ المزيد من الهجمات.

إطلاق نحو 100 صاروخ من لبنان على كريات شمونة ومحيطها منذ صباح اليوم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بأن نحو 100 صاروخ قد أُطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه كريات شمونة والمناطق المحيطة بها منذ صباح اليوم. وذكرت التقارير أن هذه الهجمات تأتي في إطار تصعيد عسكري مستمر بين إسرائيل وحزب الله، مما زاد من حالة التأهب في المناطق الشمالية.