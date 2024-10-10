الجديد: انهيار مبنى المكتبة العلمية في حارة حريك أثناء عمليات إخماد النيران ومعلومات عن سقوط شهداء

أفادت قناة "الجديد"، عن انهيار مبنى المكتبة العلمية في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت أثناء عمليات إخماد النيران إثر غارة إسرائيلية، ومعلومات عن سقوط شهداء.

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