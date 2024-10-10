شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى فيتنامى يزور مجلس الشيوخ ويشيد بجهود مصر فى خفظ السلام والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور محمد شوقي العنانى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، اليوم الخميس، بمقر المجلس وفداً برلمانياً من أعضاء الجمعية الوطنية لدولة فيتنام برئاسة نجوين تون انه نائب المفوض لشئون النواب في الجمعية الوطنية بحمهورية فيتنام، وحضور السفير الفيتنامي بالقاهرة.

وأعرب الدكتور (العنانى) عن ترحيبه الشديد بالوفد الفيتنامي، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيداً بما تشهده هذه العلاقة من تقدير واحترام متبادل وحرص على تحقيق المصالح المشتركة بما يخدم الشعبين المصري والفيتنامي، خاصة في ظل العلاقة المميزة بين القيادتين السياسيتين بالبلدين.

ونقل وكيل (تشريعية الشيوخ) تحيات المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وكذلك أعضاء المجلس للوفد الصديق، معرباً عن تطلع المستشار (عبدالرازق) إلي تعزيز العلاقات البرلمانية مع دولة فيتنام، مؤكداَ أن ذلك سينعكس بالإيجاب على كافة العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها من المجالات المشتركة.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوفد البرلماني الفيتنامي عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد منذ لحظة وصوله القاهرة، مؤكداً أن ذلك الاستقبال يعكس عمق العلاقات المصرية الفيتنامية، مشيداً بما تشهده مصر من إنجازات ونهضة تنموية في عهد الرئيس السيسي، ومثمناً دور مصر الإقليمى والدولي لحفظ السلام والاستقرار لكافة الدول.

وأكد (تون) على أهمية زيادة الزيارات المتبادلة بين البلدين الصديقين على المستوى البرلماني والتنفيذية في المرحلة القادمة لتبادل الخبرات، وبما يخدم دعم أواصر التعاون على مختلف الأصعدة.

حضر اللقاء النائبة سماء سليمان وكيل لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة هبة شاروبيم عضو لجنة التعليم.