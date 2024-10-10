"المنار": مواجهات على محور ميس الجبل - محيبب واستهداف جنود إسرائيليين مجددا عند رأس الناقورة

أفادت قناة "المنار" عن استهداف قوة من جنود إسرائيليين مجددا في محيط القوة المستهدفة في المشيرفة - رأس الناقورة. وكشفت عن "مواجهات وعمليات تصدي على محور ميس الجبل - محيبب"، مضيفة "قوات العدو تستهدف محيط المنطقة بالقذائف المدفعية والفوسفورية".

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