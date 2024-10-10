اعلنت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات، في بيان، "بدء العمل اعتبارا من اليوم على تسليم رخص السير والسوق البيوميترية في جميع أقسام وفروع المصلحة بحسب مركز اصدار الايصال لكل من المعاملات المنجزة خلال العام 2023 حصراً، وفقاً للجدول المرفق ربطا بالنسبة للمركز الرئيسي في الدكوانة ولقسم طرابلس وفرع جونية، وبحسب قدرة كل مركز وفقاً للظروف اليومية بالنسبة لباقي الأقسام والفروع صيدا، النبطية، زحلة، الأوزاعي".
واوضحت انه "سيصدر تعميم لاحق يتضمن آلية لتسليم الرخص البيومترية لجميع المواطنين الذين أنجزوا معاملاتهم خلال العام 2024".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة إدارة السير: بدء تسليم رخص السير والسوق البيوميترية للمعاملات المنجزة خلال 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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