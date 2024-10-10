مشاهد لاحتراق آليات للجيش الإسرائيلي في منطقة رأس الناقورة جرّاء استهدافها من قبل "حزب الله"

أظهرت مشاهد بُثّت على الهواء مباشرة، احتراق آليات إسرائيلية في منطقة رأس الناقورة جرّاء استهدافها من قبل مقاتلي "حزب الله" بعد محاولات للجيش الإسرائيلي للتقدم.
ففي وقت سابق، أفادت قناة "المنار"، بأن قوة للجيش الإسرائيلي حاولت التسلل من منطقة رأس الناقورة، "ورصدتها المقاومة وقامت باستهدافها بالصواريخ والأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مؤكدة".
وأوضحت أن "التصدي للقوة الاسرائيلية المتوغلة في منطقة المشيرفة في رأس الناقورة أدى إلى اصابة وتدمير آليتين للعدو"، مضيفة "القوة المستهدفة عبارة عن 5 دبابات وجنود مشاة".
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