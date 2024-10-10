حزب الله: استهدفنا جنودًا للعدو أثناء محاولتهم سحب الإصابات من منطقة رأس الناقورة بالصواريخ

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:15 من ظهر يوم الخميس 10-10-2024، قوة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتها سحب الإصابات من منطقة رأس الناقورة بصلية صاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".

وفي وقت سابق، كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 11:45 من قبل ظهر اليوم الخميس، دبّابةً إسرائيليّةً أثناء تقدّمها إلى رأس الناقورة بالصّواريخ الموجّهة، ممّا أدّى إلى احتراقها وتدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح".

06 ربيع الثاني 1446 هـ