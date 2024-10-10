"يسرائيل هيوم": 3 مصابين في حادث طعن بمنطقة برديس حنه كركور في حيفا ويجري التحقيق في الحادث

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"؟ عن سقزط "3 مصابين في حادث طعن بمنطقة برديس حنه كركور في حيفا ويجري التحقيق في الحادث".
وأمس، أكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة 6 أشخاص بعملية طعن في الخضيرة شمال تل أبيب دون ذكر هويتهم، في حين قال إعلام إسرائيلي إن منفذ عملية الطعن هو إسرائيلي من سكان أم الفحم.
وأضاف الإسعاف أن حالات 5 من المصابين بين حرجة وخطيرة. في حين أفادت الشرطة الإسرائيلية أن عملية الطعن وقعت في 4 مواقع مختلفة بمدينة الخضيرة.
وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن الشرطة دفعت بمزيد من القوات لتمشيط مدينة الخضيرة واستدعت مروحيتين، دون توضيح الأسباب.
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