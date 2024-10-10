زعم جهاز "الشاباك" الإسرائيلي إحباط عملية تفجير خطّط لتنفيذها مواطنون عرب من سكان مدينة الطيبة، في مبنى عزرائيلي في تل ابيب، مشيراً إلى أن الخلية تابعة لتنظيم "داعش".
ولفت إلى أنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضدهم في الأيام المقبلة بناء على نتائج التحقيق، موضحاً أن تم التحقيق لمدة شهر حول الحادثة، حيث تم القبض على 5 أشخاص وضبط بحوزتهم أسلحة مختلفة.
وذكر الجهاز أن التحقيق يكشف أن المشتبه بهم شاهدوا مقاطع فيديو على الإنترنت لهجمات إرهابية في سوريا، وناقشوا كمية المتفجرات التي تتطلب هدم أبراج عزرائيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر "الشاباك": إحباط تفجير مبنى في تل أبيب خططت له خلية تابعة لـ"داعش" واعتقال 5 أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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