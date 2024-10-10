شكرا لقرائتكم خبر عن القضايا الإقليمية والمصريين فى الخارج.. 12 ملفا على أجندة "خارجية النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، خطتها خلال دور الانعقاد العادي الخامس، ويحظى 12 ملفا الاهتمام خلال الفترة المقبلة وجاء علي رأس الموضوعات الهامة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب القضايا الإقليمية بالإضافة التواصل المستمر والمباشر مع جميع المصريين في الخارج لحل أي مشكلات تواجههم، وجاءت الموضوعات التي أجندة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على النحو التالي:

1- المتابعة المستمرة للأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي بالإضافة إلى الشأن الداخلي، واتخاذ ما يلزم في ضوء اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية.

2- دعوة رموز رجال الفكر والثقافة وذلك لعقد لقاءات مع اللجنة لتبادل الرأي والتشاور حول المشكلات والقضايا التي تدخل في نطاق عمل اللجنة في مجالات نخصصهم وعملهم أو دائرة اهتمامهم.

3- التنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة للإعداد لزيارات المستثمرين وشركات التجارة والوفود المتبادلة بين مصر وكافة دول العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والصين وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية وغيرهم من الدول بهدف تعظيم التبادل التجاري وفتح آفاق اقتصادية جديدة على خلفية التطور الذي تشهده البنية التحتية في مختلف المجالات من مطارات، وموانئ، وشبكات طرق، ومشروعات الطاقة، فضلاً عن الإمكانيات المتاحة في مشروع تنمية محور قناة السويس وما سيوفره من فرص واعدة للاستثمار والتجارة.

4- تبادل الزيارات والوفود البرلمانية مع مختلف برلمانات دول العالم ولجان العلاقات الخارجية بها، وتكثيف الاتصالات مع الكونجرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي، وعقد لقاءات مع الوفود البرلمانية التي تزور مصر، ومداومة الاتصالات مع كل المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التشريعية في العالم لشرح وجهة نظر مصر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها حقوق مصر المائية وأمنها المائي والتنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار الأجنبي في مصر، ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وقضايا الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار في البشر، وإزالة الألغام من الصحراء الغربية، وذلك لتحقيق مصالح مصر السياسية والاقتصادية واطلاعهم على كافة الفرص الاستثمارية في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

5- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة التي يصدق عليها مجلس النواب بين مصر ودول العالم الخارجي.

6- متابعة الملف الخاص بالمصريين في الخارج والتحقق من تقديم الرعاية اللازمة لهم، والتأكيد على ضرورة حل مشكلاتهم وتذليل كافة المصاعب التي يتعرضون لها.

7- متابعة مجريات وأحداث وتطورات الحرب التي يقوم بها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني.

8- المتابعة اليومية لمجريات وأحداث وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على العالم بشكل عام وعلى مصر بشكل خاص.

9- تكثيف الجهود والتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة من أجل زيادة أعداد مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية وفتح المغلق منها وذلك من أجل تخفيف المعاناة الموجودة حالياً للمواطنين بسبب الازدحام والتكدس الموجود الآن.

10- مقابلة الرؤساء السابقين للجنة العلاقات الخارجية وتكريمهم وذلك للاستفادة من خبراتهم السابقة، بشرط أن يكونوا ليسوا نواب الآن في الفصل التشريعي الحالي.

11- القيام بالدور التشريعي بالنسبة للاتفاقيات الدولية والمعاهدات السياسية، والتشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي، وغير ذلك من الموضوعات التي تدخل في اختصاص وزارة الخارجية والهجرة ونطاق عمل اللجنة.

12- أهمية تيسير تقديم خدمات للمصريين في الخارج بالتعاون بين وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طريق تطبيق خاص بوزارة الخارجية وذلك لجلب العملة الصعبة للدولة المصرية، والمتابعة للتواصل مع مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والوقوف على المستجدات بخصوص هذا الأمر.