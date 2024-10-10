"من مقاعد الدراسة لساحة الجريمة".. طالبان بجامعة أسيوط يقتلان زوجين لسرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير - محمود عجمي:

في صباح هادئ بمدينة أسيوط، تحولت حياة أسرة إلى جحيم، عندما فتح الباب على زائر، لم يكن يعلم أن هذه الزيارة ستكون الأخيرة لخالته وزوجها؛ ابتسامة خبيثة تخفي خلفها نوايا شريرة، بينما يخطط لارتكاب جريمة ستغير حياته إلى الأبد.. "مصطفى"، الشاب الطموح الذي كان يدرس الهندسة، وصديقه "هيثم"، طالب التربية الرياضية، أقدما على ارتكاب جريمة بشعة بدافع الطمع، حيث قتلا خالة الأول وزوجها بوحشية لسرقة ممتلكاتهما من الأموال والمصوغات الذهبية.

وفقًا لتقارير التحقيق، وضع "مصطفى" عقارًا مهدئًا في شاي خالته خلال زيارة روتينية، مما جعلها تفقد الوعي، عندها أشار إلى شريكه "هيثم" الذي كان ينتظر خارج الشقة، ودخلا معًا ليقتلا العم بطعنات متفرقة حتى الموت.

بعد ذلك، وجه الثنائي انتباههما إلى الخالة التي كانت لا تزال فاقدة الوعي، وقاما بتقييدها وطعنها مرارًا حتى الموت بعد أن تأكدوا من وفاتها، قام المتهمان بتفتيش المنزل، وسرقوا المصوغات والأموال والهواتف المحمولة.

تعود تفاصيل الحادثة إلى تلقي بلاغ من الأهالي بالعثور على جثتي الزوجين داخل منزلهما بشارع محمد علي مكارم، وعند انتقال فريق البحث الجنائي إلى مسرح الجريمة، تبين وجود آثار دماء وأدلة تشير إلى وقوع صراع عنيف، حيث عثر على جثتي الضحيتين بهما طعنات متفرقة بسلاح أبيض، كما تبين سرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية وهواتف محمولة.

وبعد تحريات مكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط من تحديد هوية الجناة، وتبين أنهما طالبان بجامعة أسيوط، أحدهما نجل شقيقة المجني عليها وصديقه، وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي استغل معرفته بداخلية منزل خالته ووضع خطة محكمة لتنفيذ جريمته، حيث أغرى صديقه بالمشاركة معه ووعده بنصيب من المسروقات.

في يوم الواقعة، توجه المتهمان إلى منزل الضحيتين، وقاما بارتكاب جريمتهما بطريقة بشعة وبعد ارتكاب الجريمة، سرق المتهمان المصوغات الذهبية والمبالغ المالية والهواتف المحمولة، وفرا هاربين. إلا أن جهود أجهزة الأمن أسفرت عن القبض عليهما بعد تتبع مسار المصوغات المسروقة والوصول إلى محل الصاغة الذي قام المتهمان ببيعها له.

وأحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، أوراق الطالبين إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وذلك بعد إعادة محاكمتهما للمرة الثانية، وحددت المحكمة جلسة 4 يناير للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وأحمد محمد غلاب عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي.