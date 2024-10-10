شكرا لقرائتكم خبر عن فلوريدا تعيش ليلة صعبة.. إعصار ميلتون يواصل التدمير والأضرار تظهر مع الصباح والان نبدء بالتفاصيل



وبلغت سرعة رياح العاصفة 193 كيلومترا في الساعة، وفقا لما ذكره خبراء الأرصاد الجوية.

وكان ميلتون قد وصل إلى فئة 5 عندما كان يتحرك نحو فلوريدا من خليج المكسيك، لكنه تم تخفيضه إلى الفئة 4 قبل أن ينخفض إلى المستوى 3 قبل أن يصل إلى اليابسة.

ومن المتوقع الآن أن ينتقل ميلتون من ساحل خليج فلوريدا عبر الولاية نحو المحيط الأطلسي.

ومن المتوقع أيضا حدوث دمار شديد خارج السواحل،

وتسببت العاصفة في تأجيل الرئيس جو بايدن رحلته إلى ألمانيا وأنجولا، والتي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الخميس.

الدمام - شريف احمد - ضرب الإعصار ميلتون الساحل الغربي لولاية فلوريدا الأمريكية بالقرب من جزيرة سيستا كي، صباح الخميس، بقوة "فئة 3 شديدة الخطورة"، وفقا لما أفاد به المركز الوطني للأعاصير.وبلغت سرعة رياح العاصفة 193 كيلومترا في الساعة، وفقا لما ذكره خبراء الأرصاد الجوية.وكان ميلتون قد وصل إلى فئة 5 عندما كان يتحرك نحو فلوريدا من خليج المكسيك، لكنه تم تخفيضه إلى الفئة 4 قبل أن ينخفض إلى المستوى 3 قبل أن يصل إلى اليابسة.ومن المتوقع الآن أن ينتقل ميلتون من ساحل خليج فلوريدا عبر الولاية نحو المحيط الأطلسي.ومن المتوقع أيضا حدوث دمار شديد خارج السواحل،وتسببت العاصفة في تأجيل الرئيس جو بايدن رحلته إلى ألمانيا وأنجولا، والتي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الخميس.

البقاء في المنازل



وأمرت السلطات الأمريكية الناس بالبقاء في منازلهم ما لم يواجهوا خطراً يهدد حياتهم، مع اقتراب الإعصار ميلتون المميت من فلوريداـ وأوقفت الشرطة ورجال الإطفاء خدماتهم في عدة مقاطعات، بعد أن تسببت الرياح القوية في تمزيق سقف أحد الملاعب وانهيار رافعة.

وبحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، إن توقيت وصول الإعصار يعني أنه لا يزال من غير الواضح على وجه التحديد مدى الضرر الذي لحق بالولاية.

وقالت "إن الأمور سوف تصبح واضحة مع حلول ضوء النهار"، لافتة إلى أن الشيء المميز في إعصار ميلتون هو أنه جاء في ساعات الظلام، وبينما يحدث الإعصار، فإن فرق البحث والإنقاذ والأشخاص الذين يقومون بهذه التقييمات، يقومون بها بشكل صحيح عندما يتمكنون بالفعل من رؤية الأضرار.

وتظهر أحدث صور الرادار الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية في الولايات المتحدة الموقع الحالي لإعصار ميلتون.

وأمرت السلطات الأمريكية الناس بالبقاء في منازلهم ما لم يواجهوا خطراً يهدد حياتهم، مع اقتراب الإعصار ميلتون المميت من فلوريداـ وأوقفت الشرطة ورجال الإطفاء خدماتهم في عدة مقاطعات، بعد أن تسببت الرياح القوية في تمزيق سقف أحد الملاعب وانهيار رافعة.وبحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، إن توقيت وصول الإعصار يعني أنه لا يزال من غير الواضح على وجه التحديد مدى الضرر الذي لحق بالولاية.وقالت "إن الأمور سوف تصبح واضحة مع حلول ضوء النهار"، لافتة إلى أن الشيء المميز في إعصار ميلتون هو أنه جاء في ساعات الظلام، وبينما يحدث الإعصار، فإن فرق البحث والإنقاذ والأشخاص الذين يقومون بهذه التقييمات، يقومون بها بشكل صحيح عندما يتمكنون بالفعل من رؤية الأضرار.وتظهر أحدث صور الرادار الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية في الولايات المتحدة الموقع الحالي لإعصار ميلتون.



استمرار الطوارئ



وأكد خبراء الأرصاد الجوية، إن "الرياح المدمرة" الناجمة عن الإعصار وصلت الآن إلى الساحل الشرقي للولاية، بعد أن جاءت من الغرب.

وقال مسؤولون إن حالة الطوارئ الناجمة عن الفيضانات المفاجئة مستمرة في أجزاء من غرب وسط فلوريدا.

وصل الإعصار إلى اليابسة كعاصفة من الفئة الثالثة بالقرب من سيستا كي على الساحل الغربي لولاية فلوريدا.

لكن سرعة رياح الإعصار ميلتون تراجعت إلى 90 ميلا في الساعة خلال الليل، ما يجعله عاصفة من الفئة الأولى، وفقا للمركز الوطني للأعاصير.