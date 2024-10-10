منها الدرهم الإماراتي.. أسعار العملات العربية تنخفض في بداية التعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد والي:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس، بالبنك الأهلي المصري، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتى: 157.74 جنيه للشراء بانخفاض 16 قرشًا، و158.32 جنيه للبيع بانخفاض 23 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 12.88 جنيه للشراء، بانخفاض قرش، و12.93 جنيه للبيع بانخفاض قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.17 جنيه للشراء ، و13.21 جنيه للبيع، بانخفاض قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.18 جنيه للشراء بانخفاض 14 قرشًا، و 128.78 جنيه للبيع بانخفاض 17 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.29 جنيه للشراء، و13.31 جنيه للبيع، بانخفاض قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 67.83 جنيه للشراء، و68.57 جنيه للبيع، بانخفاض 7 قروش للشراء والبيع.