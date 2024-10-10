نهاية مأساوية لرحلة قطار "الأقصر- الإسكندرية": راكب يفقد حياته أثناء شراء وجبة خفيفة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شاب أربعيني مصرعه بشكل مفاجئ فى محافظة سوهاج بعد أن سقط تحت عجلات القطار الذي كان يستقله.

وقع الحادث المروع أثناء توقف القطار في محطة سكة حديد جرجا بمحافظة سوهاج، حيث نزل "عبدالموجود. ا" 40 عامًا صاحب شركة بيع مواد غذائية ويقيم بمحافظة الأقصر، لشراء بعض الطعام، إلا أن القدر شاء أن يكون هذا النزول الأخير في حياته.

وتلقى مأمور قسم شرطة جرجا إشارة من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج بالواقعة، وتوجهت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام.

وفقاً لشاهد عيان يدعى "محمد. س" 30 عامًا ويقيم المراغة،: "توقف قطار "الأقصر- الإسكندرية" في المحطة جرجا، وكما هو الحال مع العديد من الركاب، قرر "عبد الموجود"، النزول لشراء وجبة خفيفة لسدّ شهيته، وأثناء عودته إلى القطار، ولسبب ما، اختل توازنه وسقط بين الرصيف والقطار، مما أدى إلى دهسه تحت عجلات القطار.

من جانبها حررت قوات الأمن محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.