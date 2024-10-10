"النشرة": شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على سهل بوداي وميدون وسحمر

أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك، بـ"سقوط 4 شهداء وجريح نُقل إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في حالة خطرة، جرّاء غارة شنّها الطّيران الحربي الإسرائيلي على مبنى في سهل بوداي غرب بعلبك".
وأشار إلى "سقوط عدد من الشّهداء والجرحى، نتيجة غارات إسرائيليّة على بلدتَي ميدون وسحمر في البقاع الغربي، فيما تواجه فرق الإسعاف صعوبةً في الوصول إلى المنطقة، بسبب تهديد المسيّرات الإسرائيليّة".
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